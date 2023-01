WhatsApp libera Comunidades no Brasil; veja como criar

O WhatsApp começou a liberar gradativamente nesta quinta-feira (26) a ferramenta "Comunidades" para os seus usuários brasileiros. No resto do mundo, a funcionalidade já estava disponível desde o ano passado.

No Brasil, a ferramenta de Comunidades, que permite que os usuários organizem vários grupos em estruturas maiores e enviem mensagens para até 5 mil pessoas de uma única vez, teve o seu lançamento adiado devido ao ano eleitoral e o temor que a difusão de Fake News fosse facilitada devido a nova funcionalidade.

O recurso permite que as Comunidades tenham até 50 grupos, com um total de até cinco mil pessoas por comunidade no total.

Apesar de ser esperada por muitos, a nova funcionalidade está sendo disponibilizada de maneira gradual.

Para quem já tem acesso, veja o passo a passo como criar uma Comunidade:

Caso utilize Android, clique em "Mais opções", e caso utilize algum iPhone, toque em "Nova conversa";

Para os usuários de Android, deve-se clicar na opção "Nova comunidade", já para quem usa o sistema da maçã, a opção é a "Começar";

Você então deve adicionar o nome da comunidade, a descrição e a foto de perfil;

Logo em seguida, toque no ícone de seta verde, caso use o Android, ou em Seguinte, caso utilize iPhone, para adicionar grupos existentes à Comunidade ou criar um grupo novo.

