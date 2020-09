Nelsinho garante R$ 1,6 milhões para turismo no MS

Para movimentar os empreendimentos turísticos em Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad conquistou R$ 1,6 milhões em recursos federais liberados pelo Ministério do Turismo. Ao todo o senador conseguiu R$ 95,8 milhões neste ano para os 79 munícios de MS. “Após a pandemia, vamos ter pontos atrativos no Estado para movimentar a economia de Mato Grosso do Sul”, comentou o senador Nelsinho Trad.



De acordo com o senador, o município de Bonito foi contemplado com R$ 624 mil para obras de pavimentação nas seguintes ruas: Stardi Carlos Xavier; Vitalina Vargas Machado; Ramão Matos; Darci João Bigaton; Filintro Muller; Olivio Flores e 15 de Novembro, que vão contribuir para a receptividade aos turistas. “O asfalto vai atender a população de Bonito e a todos visitantes que passam pelo município”, disse.



Em Costa Rica, o Ministério do Turismo liberou R$ 355.095,00, avançando assim para a conclusão do empreendimento do Parque Ecológico. “Conseguimos a liberação dos R$ 975 mil previstos no projeto de infraestrutura turística dessa obra, essa foi a última parcela paga. Quando totalmente concluído, o parque de Costa Rica será um dos pontos turísticos mais visitados da região norte”, destacou.



Com a intervenção do senador, foi obtido a liberação de R$ 365.625,00 para conclusão da infraestrutura e obras do centro de convenções, que recentemente foi inaugurado pela Prefeitura de Nova Andradina. “Todos os valores previstos para esse empreendimento (na ordem de R$ 1.023.750,00) foram liberados pelo Ministério do Turismo. Só faltavam essas duas últimas parcelas: R$ 97.500,00 e R$ 268.125,00, que foram liberadas agora.”



Praças



Jardim e Rochedo terão novas praças. O Ministério do Turismo liberou R$ 195 mil para revitalização da Praça Tancredo Neves e R$ 136 mil para o município de Rochedo, nas obras de revitalização de entrada da cidade e da praça no Bairro José de Souza Brandão. “Estamos trabalhado por todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em Brasília; além das minhas emendas individuais, trabalho desde o primeiro dia do meu mandato para liberar recursos represados de ex-parlamentares. Tem recurso que estava parado há vários anos, e que estaria perdido se não fôssemos atrás, bater na porta dos ministérios, enviar ofícios e apresentar a documentação necessária. Assim, liberamos R$ 79.502.828,51 em 2019 e, até agora, R$ 95.897.704,92 até o momento”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.



