O avião bimotor PPSZN com capacidade para sete passageiros, fabricado em 2008 pela Hawker Beechcraft, que pertence à empresa Videplast, caiu por volta das 18h do domingo (29), no aeroporto Campo de Marte na zona norte de São Paulo.

Pessoas que estavam próximas ao local, relataram que o avião tentou pousar, mas o piloto não tinha certeza se o trem de pouso estava abaixado, o que o obrigou a sobrevoar a torre de comando para que fosse feita a confirmação visual. Após a terceira tentativa de pousar a aeronave colidiu contra a pista e houve uma pequena explosão. O piloto, que ficou preso às ferragens morreu e, segundo o Corpo de Bombeiros, seis passageiros foram socorridos.

No vídeo abaixo é possível ver o avião tentando pousar, mas cai na pista e explode, na sequência as chamas cobrem boa parte da pista.

O aeroporto Campo de Marte continua com as pistas fechadas até as 13h desta segunda-feira (30), para pouso e decolagens de aeronaves. O tráfego de helicópteros está liberado.

Confira no vídeo o momento em que o avião cai na pista:

Vídeo mostra queda de avião no Campo de Marte from Jd1 Notícias on Vimeo.