Rose abre Festival América do Sul nesta quinta, em Corumbá

A vice-governadora Rose Modesto abre, nesta quinta-feira (24), a 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal, em Corumbá.

Rose representa o governado Reinaldo Azambuja na cerimônia oficial de abertura do evento, que começou no início da semana com oficinas, palestras, exposições e seminários nas diversas formas artísticas – como artesanato, artes cênicas, artes visuais, literatura e gastronomia, todas atividades gratuitas.

As apresentações com artistas nacionais começam nesta noite. O primeiro a subir ao palco principal é o cantor e compositor Martinho da Vila. Na sexta-feira (25), o rapper Crioulo canta seus sucessos. Sábado (26), é dia da baiana Daniela Mercury agitar o público do FASP. O evento encerra no domingo (27), com a apresentação da sertaneja Roberta Miranda.

A programação completa pode ser conferida no site do evento.