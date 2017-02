Barbatana, degrau no bico e cutucada: o lançamento da Force India para 2017

Mais cinza, barbatana e degrau no bico. Este é o VJM10, o carro com o qual a Force India disputará a temporada 2017 de Fórmula 1. O modelo foi apresentado na manhã desta quarta-feira, no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, com transmissão online ao vivo. O VJM10 é o quarto carro a apresentar a barbatana na parte traseira, peça que divide opiniões sobre a estética, e que parece ser maior no carro da escuderia indiana (e mais discreta na Williams). A novidade em relação às equipes rivais fica por conta do degrau no bico, solução conhecida pelo público da F1 e que foi usada por diversas equipes na temporada 2012. O nariz de "gonzo" permanece, mas o uso de duas alças no bico dá a impressão de que a protuberância é menor, dependendo do ângulo que se olhe. Mas é só impressão.

Com o carro novo, o time tentará repetir sua melhor campanha na categoria, em que terminou o Mundial de Construtores no quarto lugar no ano passado, atrás apenas de Mercedes, RBR e Ferrari. Vijay Mallya, dono do time indiano, não escondeu a expectativa para o VJM10 na temporada 2017, definiu o objetivo do time no ano e aproveitou para alfinetar o chefe da Renault, Ciryl Abiteboul, por sua declaração de que times independentes, como Force India e Haas, sofreriam para acompanhar os "grandes" neste ano, já que contam com investimentos limitados.

- Não me lembro de ter ficado tão ansioso para o início de uma temporda. O VJM10 parece agressivo e cheio de propósito, resultado de um grande esforço nos bastidores nos últimos doze meses. Temos uma grande expectativa para este carro, que está lindo com esta pintura. Se não sonharmos grande, não teríamos terminado o campeonato do ano passado na quarta colocação. Só de estar perto de Mercedes, RBR e Ferrari, já é um grande feito. Sempre sonhamos grande, acreditando sempre no fato de que um dia estaremos no top 3. Esse é o nosso objetivo. Eu li um artigo nesta manhã em que o Cyril Abiteboul, da Renault, afirmava que times pobres, como Force India, sofreriam nessa queda de braço. Bom, boa sorte para ele, que pode ter de engolir suas palavras. – afirma Vijay Mallya, dono do time.