O empate do último domingo (21) do Corinthians com o Vítória, fez com que o timão diminuísse as chances de rebaixamento, na comparação com a 29ª rodada, de acordo com a projeção do FiveThirtyEight, portal especializado em estatísticas. Duas equipes cariocas aumentaram o risco e estão mais ameaçadas.

O timão havia perdido para o Santos na 29ª rodada e tinha 11% de chances de terminar o brasileirão entre os quatro últimos colocados. Depois do empate em Salvador com o Vitória, o Corinthians tem apenas 8% de cair para a segunda divisão em 2019.

Já para o Botafogo e o Vasco, a possibilidade de ir jogar a série "B" ano que vem é alta. O Alvinegro tinha 11% agora tem 17, já o cruz maltino tinha 22% e depois de perder para o Sport, ficou com 30%, de acordo com o portal FiveThirtyEight.