O SPFC já tem a escalação para a partida de hoje

Na terça-feira (20), no CT da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni finalizou a preparação da equipe e relacionou 24 jogadores para o duelo com o Atlético-PR que será disputado na noite desta quarta (21), às 20h45 (de MS), na Arena da Baixada, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2017.

A lista do treinador tem retornos importantes e a presença de mais uma grata revelação do CFA Laudo Natel, em Cotia. Artilheiro, destaque e multicampeão nas categorias de base do clube, o atacante Brenner (17 anos) está relacionado pela primeira vez para o time principal. Treinando com o elenco desde o início da semana, o jogador marcou 38 gols em apenas 18 jogos este ano pelo time Sub-17.

Brenner é atleta do São Paulo desde os 11 anos - chegou em 2011 – e traz no currículo as conquistas da Copa Ouro Sub-17 (2016), da Taça BH Sub-17 (2016), da Salvador Cup Sub-16 (2016), da Aspire Tri-Series Sub-19 (2016) e do Campeonato Paulista Sub-17 (2016), além de ter sido Melhor jogador da Copa Santiago Sub-18 (2017), Artilheiro da Copa Nike Sub-15 (2015, sete gols) e Artilheiro da Copa Santiago Sub-18 (2017, oito gols).

Outras duas novidades reforçarão o Tricolor em Curitiba: recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, Buffarini retorna a equipe após seis jogos - seu último confronto foi no dia 22 de maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, no Morumbi. O zagueiro Rodrigo Caio, que desfalcou o time por quatro jogos, sendo três por defender a Seleção Brasileira e o último por conta de um edema no músculo posterior da coxa esquerda sofrido com o Brasil, também está de volta.

Já Morato (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito), João Schmidt (entorse no joelho esquerdo) e Denis (tendinite no ombro esquerdo), além de Maicosuel que faz trabalho complementar para reequilíbrio muscular, não estão à disposição para o confronto na capital paranaense.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Sidão e Renan Ribeiro

Laterais: Buffarini, Edimar e Junior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Douglas, Lugano e Éder Militão

Volantes: Wesley, Araruna, Jucilei e Thiago Mendes

Meias: Cícero, Cueva, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho, Brenner e Denilson