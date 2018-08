Paquetá, Pedro e Arthur são as grandes novidades no elenco

Na primeira convocação após a Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite anunciou Lucas Paquetá (Flamengo), Pedro (Fluminense) e Everton (Grêmio), Destaques no campeonato brasileiro deste ano. Outro jogador que terá sua primeira oportunidade na seleção é Arthur, que também mostrou bom futebol na competição pelo Grêmio e se transferiu recentemente para o Barcelona.

Também pelas boas atuações no futebol nacional, retorna à seleção o zagueiro Dedé (Cruzeiro), que já vestiu a camisa da seleção, mas terá sua primeira chance com Tite. O treinador elogiou ainda Bruno Henrique, do Palmeiras, e disse que ele poderia ter sido convocado.

Os convocados participarão de dois amistosos. O primeiro deles no dia 7 de setembro, em Nova Jersey, contra os Estados Unidos. O segundo em 11 de setembro, contra El Salvador, em Washington.

Houve a decisão de convocar no máximo um jogador de cada clube brasileiro para não prejudicar os clubes nas competições. "Procurei ser o mais justo possível. Minha responsabilidade é com a seleção, mas também tenho que olhar o outro lado. Tentei equilibrar isso chamando apenas um de cada grupo. Mas eu tenho que dar a oportunidade aos atletas que merecem isso", explicou Tite.

Outra decisão da comissão técnica é convocar, a partir de agora, sempre um jogador sub-20 para contribuir com a transição de atletas com potencial. Quem ganhou uma oportunidade, dessa vez, foi Hugo, goleiro de 18 anos, do Flamengo.

Renovação

Ao todo, 11 jogadores selecionados não disputaram a competição na Rússia. Seis deles foram convocados para a seleção principal pela primeira vez: Hugo, Andreas Pereira, Arthur, Lucas Paquetá, Éverton e Pedro. "A prioridade é dar oportunidades, mantendo uma equipe base. No ano que vem, a prioridade é a preparação para a Copa América", disse Tite. O treinador disse ainda que trabalha com a ideia de jogar dois jogos no Brasil. "Pode ser novembro ou março. A ideia é trazer para o nosso público e fazer uma espécie de preparação para a Copa América", acrescentou.

Apesar da renovação, Tite fez um balanço positivo da Copa do Mundo e disse que o futebol apresentado pelo Brasil o coloca entre as quatro melhores equipes, ao lado de França, Croácia e Bélgica, que eliminou a seleção brasileira nas quartas de final. Ele avaliou ainda que a análise deve levar em conta também a classificação para o mundial. "Pegando o desempenho, não só da Copa, cada um que faça o seu julgamento. Não posso desvincular a Copa das eliminatórias. Seria injusto".

Tite lembrou ainda que assumiu o comando da seleção durante as eliminatórias e agora poderá iniciar o ciclo de quatro anos até a próxima Copa do Mundo. No entanto, disse não ter total segurança de que estará no Catar em 2022, uma vez que o futebol é dinâmico e exige resultados. "Ao longo da história foram Zagallo, Parreira e Dunga que permaneceram o ciclo todo. Tomara que eu consiga, a ideia é essa".

Confira a lista completa dos 24 jogadores:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Neto (Valência), Hugo (Flamengo)

Defensores: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Dedé (Cruzeiro), Felipe (Porto)

Laterais: Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Alex Sandro (Juventus)

Meias: Andreas Pereira (Manchester United), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Flamengo), Phillipe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Bejing Guoan)

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Willian (Chelsea), Éverton (Grêmio), Pedro (Fluminense).