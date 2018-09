A Abba Pai Produções está promovendo somente nesta sexta-feira (28), véspera do show de Emmerson Nogueira, a “venda casadinha”, que consiste em oferecer o segundo ingresso com desconto de 50%.

A promoção funciona da seguinte forma: na compra de um ingresso (inteira/R$140), o segundo ingresso sai pela metade do preço (meia/R$70). A “venda casadinha” está disponível apenas para os setores D e F. A promoção ocorre até às 18h, na 1/4 Colchões, avenida Afonso Pena, 3835, ou se preferir, clique aqui para comprar on line.

O show

O cantor e compositor Emmerson Nogueira traz a Campo Grande neste sábado (29), o seu novo show “17 Anos de Estrada, Mais Amigos e Mais Canções”, considerado o melhor acústico da América Latina.

Clássicos como “Wish You Were Here” e “Hotel California”, estão entre o repertório, havendo espaço para surpresas e momentos conceituais, como o solo de viola caipira, muito apreciado pela audiência. Mais do que interpretar grandes canções, Emmerson Nogueira imprime muita personalidade, fazendo de seu estilo, uma marca reconhecida e conceituada.

Serviço

Show: 17 Anos de Estrada, Mais Amigos e Mais Canções – Emmerson Nogueira

Abertura: Pocket Show com a banda Tem Amor (RJ)

Data - Hora: 29 de setembro de 2018 (Sábado) - 21h

Local: Teatro Rubens Gil de Camilo – Palácio Popular da Cultura