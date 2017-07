Vídeo: Criança com uniforme da Solurb chama atenção na internet

Que crianças gostam de sair na rua com fantasias de super heróis e princesas não é novidade para ninguém, mas um menino andando pelos corredores do Shopping Norte Sul, em Campo Grande, chamou a atenção de quem passava na última quarta-feira (12). O menino estava vestido com o uniforme de gari, usado por funcionários da CG Solurb, empresa coleta de lixo da Capital.

Ao ver a cena, o jovem Gabriel Batista, que trabalha no shopping, não se conteve, registrou o menino uniformizado e compartilhou as imagens nas redes sociais. “Ele estava pulando, com as mãos no bolso. Com orgulho da roupa, dá para ver no vídeo”, relata.

O vídeo que mostra o menino caminhando tem quase mil visualizações, 15 compartilhamentos e mais de 100 curtidas. De acordo com a publicação o menino estava vestido em homenagem a profissão do pai. “Esse vídeo mostra independente do trabalho, classe social. Todo pai é o super herói do filho”.

Gabriel conta que no dia que gravou o vídeo não tinha evento no shopping e queria compartilhar o momento. “Eu fiz isso para mostra que existe amos de verdade e que problema não derruba ninguém”.

Nas redes sociais, as pessoas ainda comentam que “estavam super felizes”. Outras pessoas ainda destacaram a importância da roupa incomum “dá gosto de ver isso”.

Confira o vídeo: