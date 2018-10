Uma adolescente de 17 anos denunciou o padrasto por ter sofrido abusos sexuais desde os nove anos de idade, em Anaurilândia.

De acordo com informações do Nova News, o suspeito de 51 anos, foi preso na quinta-feira (18) após a Polícia Civil pedir a sua prisão temporária, que foi deferida pelo Poder Judiciário, com base nas investigações realizadas desde o início do mês quando a adolescente delatou os fatos.

O delegado Robson Ferraz Gonçalves, responsável pelo caso, informou ao site que o caso veio à tona após a vítima passar a resistir aos abusos e decidir contar para familiares o que estaria ocorrendo para, posteriormente, tomar coragem e denunciar o padrasto. E que mesmo o acusado negando os fatos, o delegado aponta que há elementos que provam os abusos.

“Com as investigações ainda em andamento, os indícios remetem de fato aos episódios sofridos pela vítima. A mãe da adolescente alega não ter conhecimento do que acontecia com a filha e, pelo que descobrimos, ela também era vítima do suspeito com base em um longo histórico de violência física e psicológica. Em resumo, as duas eram vítimas de violência dentro de casa por muitos anos”, apontou Gonçalves.

O delegado expôs ainda que espera sempre contar com a colaboração da sociedade para denunciar este grave tipo de crime.

“O inquérito deve ser concluído no final da próxima semana. Estamos aguardando a elaboração de um laudo psicológico e outras diligências para o fechamento das investigações e, desta forma, colocar o caso à disposição da justiça para a devida apreciação”, finalizou Robson.