Um assaltante ficou gravemente ferido em um acidente, após ter roubado uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (1°), na região de fronteira próximo a cidade de Ponta Porã.

O roubo aconteceu por volta das 16h, o paraguaio, Gregorio Ramon Cuevas Rodas de19 anos, juntamente com um cúmplice de moto, anunciaram o assalto a uma jovem que estava com sua motocicleta estrangeira, com placas HAE 757 do Paraguai, no momento em que ela realizava uma ligação. Os assaltantes estavam armados e após o roubo fugiram. A vítima imediatamente acionou a Policia Militar e informou os dados de seu veículo.

Minutos depois, os policiais atenderam uma ocorrência de acidente e ao chegar ao local identificaram a motocicleta roubada e um dos assaltantes caído no chão, ele havia colidido frontalmente contra um carro e ficou bastante ferido.

O assaltante azarado foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade, onde segundo informações do site Porã News, se encontra em estado grave e corre o risco de ficar paraplégico.