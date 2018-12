Waigmer de Oliveira Peres, 21 anos, foi morto depois de entrar em confronto com a policiais militares do estado de Goiás, na cidade de Mineiros. O homem é suspeito de ter roubado três casas em uma fazenda na zona rural de Costa Rica, no último sábado. Uma caminhonete modelo F350 que havia sido roubada foi recuperada pelos militares no estado vizinho.

Uma ação conjunta entre as policias de MS e Goiás, conseguiram recuperar o veículo e o descobrir o paradeiro dos autores. Quando a equipe chegou ao local, foram recebidas com disparos de arma de fogo. Dois dos criminosos correram para o fundo de um lote da região, mas Waigmer não parou de atirar contra os militares, que acabou reagindo e atingindo. Ele mchegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O delegado Alexandro Mendes de Araújo, relata que "logo após o roubo, a Polícia Civil de Costa Rica, por meio do SIG, já havia fixado a identificação e a possível localização do esconderijo do suspeito em Mineiros, e inclusive havia representado pela prisão preventiva do mesmo".

Na casa onde o grupo estava, foram encontrados vários objetos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Um taxista que havia sido roubado e obrigado a levar os criminosos até Costa Rica reconheceu Waigmer como um dos autores. Os demais conseguiram fugir e as autoridades goianas trabalham na tentativa de localizá-los.