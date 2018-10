A pesquisa do Instituto Ranking publicada nesta segunda-feira (1º), traz o acirramento de uma nova e empolgante disputa, a briga pela segunda vaga ao Senado.

Moka (MDB) que aparece com 22,16% e Zeca do PT que tem 20,83%, já brigavam por ela. O dado novo é que agora Delcídio Amaral (PTC) com 17,41% e Marcelo Miglioli (PSDB) que tem crescido, foi a 16,16%, também estão próximos, no limite da margem de erro e com chances reais na disputa.

Dorival Betini (PMB) aparece com 7,25%, Soraya Thonicke (PSL) tem 7,41%, e Sérgio Harfouche (PSC), pontua 7,08%. Abaixo de 5% aparecem Gilmar da Cruz (PRB) que pontua 4,08%, Hunberto Figueiró (Podemos) 2,75%, Mário Fonseca (PCdoB) 2,16%, Anízio Guató (PSOL) 1,91% e Thiago Freitas (PPL) 1,58%. Brancos, nulos e indecisos somaram 51,97%.

1.200 eleitores foram entrevistados em 20 municípios entre os dias 26 e 30 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os números: MS-03712/2018 e BR-03101/2018.