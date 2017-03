Pois é, o Nokia 3310 voltou! O celular queridinho dos brasileiros será relançado no segundo trimestre do ano, ou seja, entre abril e junho, por € 49 (R$ 170), em 120 países do mundo.

Uma coisa sobre ele todo mundo já sabe: sim, teremos o jogo da cobrinha, o Snake, de volta!

Mas ele não é exatamente igual ao do velho 3310. Agora é colorido e os gráficos são melhores, com frutas e não pixels da tela, como você pode ver acima.

E o que mais ele tem (ou não tem)? O UOL Tecnologia correu para o estande da Nokia para pegar o celular e conferir tudo.

A bateria do celular que era conhecida por durar muito agora promete ser quase imbatível -- 22 horas para falar e até um mês em standby.

Isso não dá para testar, por enquanto, mas como é um celular com tela de 2,4 polegadas (a tela é o que mais gasta bateria em smartphones, além do Wi-Fi --que este aparelho não tem), é bem possível que o pessoal da HMD, empresa finlandesa que atualmente é dona da marca Nokia, tenha conseguido.

O design mudou, está mais fino e leve (pesa quase metade do que o tijolão), mas ainda é muito similar. Apesar de existirem mais cores, a azul, característica da marca está presente. Não deu para testar também se ele continua indestrutível, mas sua estrutura de plástico parece bem firme.

Ele tem entrada MicroUSB, o que já ajuda muito e você pode usar os carregadores que tem em casa. E, como eu já falei antes, a tela agora é colorida!

A tela agora é colorida

Já a navegação é muito parecida com a do 3310 dos anos 2000: interface simples e direta com ícones para cada opção. Não tem o sistema Android, nem tela touch.

Menu principal mostra as opções: conectividade, contatos, fotos, internet, mensagens, jogos e mais

Não tem também loja de aplicativos para você baixar milhões de apps. Os recursos são aqueles básicos de antigamente, mas agora com rádio e MP3 player.

Vem com calendário, contatos, calculadora, câmera, conversor, timer, entre outras opções

Apesar de não ter Wi-Fi, ele tem opções de conectividade.

Conectividade do Nokia 3310 versão 2017: modo avião, entrada para dois chips e bluetooth

Se você está se perguntando se ele tem internet, bem... Tem, a versão WAP, que permite acessar alguns sites de maneira muito simples -- era o modo usual de se conectar à internet móvel no começo do século.

Nokia 3310 vem com navegador wap Opera Mini, lembra dele?

Mas agora o 3310 tem câmera. Só traseira, é verdade, e com 2 MP.

Câmera tem poucos pixels, mas tem zoom e faz vídeo

Por último, fui ver os idiomas que estavam disponível no aparelho, vai que tinha português? Mas não...