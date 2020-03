CalendÃ¡rio de vacinaÃ§Ã£o e plano de aÃ§Ã£o contra aftosa serÃ£o mantidos em MS

Em Mato Grosso do Sul será mantido o calendário de vacinação contra a febre aftosa, na primeira etapa, prevista oficialmente para maio próximo, bem como o calendário de ações programadas (para o Estado) do Plano nacional que prevê a retirada da vacinação até 2023.

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o cronograma de vacinação não sofrerá nenhuma alteração e os pecuaristas já podem organizar a sua programação para aquisição das doses da vacina, bem como a de aplicação.

Para todas as regiões sanitárias do Estado (Planalto, Fronteira e Pantanal) continua valendo a data de 15 de abril para pedidos de antecipação da vacinação.

A data de vacinação para os animais das regiões do planalto e fronteira tem início em 1º de maio e termino em 31 de maio. A declaração de vacinação, no sistema, para os pecuaristas destas duas regiões termina em 15 de junho.

O Pantanal, dada suas peculiaridades, continua com data diferenciada. A vacinação tem início em 1º de maio e o término em 15 de junho e a declaração pode ser feita até 30 de junho.

A decisão foi anunciada após reunião do diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Vegetal e Animal (Iagro), Daniel Ingold, diretores de agências de todo o País e representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) por teleconferência, e em seguida com Jaime Verruck, este último presidente do Comitê Gestor do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), em Mato Grosso do Sul.

