163 operários são encontrados em condições sub-humanas na fábrica da BYD

Foram resgatados 163 operários na fábrica da montadora Build Your Dreams (BYD), em Camaçari, Bahia, após condições análogas à escravidão serem identificadas. A operação de resgate ocorreu na manhã de segunda-feira (23) e envolveu o Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF).

Os trabalhadores, contratados pela terceirizada Jinjiang Group, foram encontrados em alojamentos precários, com falta de colchões e infraestrutura inadequada, além de enfrentarem condições insalubres. O canteiro de obras também apresentava graves problemas, como banheiros insuficientes e riscos de acidentes de trabalho.

A empresa e a terceirizada (BYD e a Jinjiang Group) terão que apresentar medidas para regularizar as condições de trabalho e alojamento em uma audiência marcada para o dia 26 de dezembro. A fiscalização continuará, com a análise de documentos e possibilidade de novas inspeções.

