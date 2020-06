AGORA É LEI: Quem for pego com cerol pagará até R$ 5 mil

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) sancionou o projeto de lei que aumenta a multa para quem for pego usando cerol ou comercializando o produto, de autoria do vereador André Salineiro (Avante).

A lei aumenta em cinco vezes a pena para quem usar ou fabricar cerol e altera a lei complementar 116/2008 que foi modificada pela lei 287/2016. Agora, em caso de apreensão do material nos estabelecimentos comerciais, haverá apreensão multa de R$ 5 mil. A multa para quem comprou e for flagrado soltando pipa com o cerol, linha chilena ou outros materiais e artefatos cortantes, a multa será de R$ 1 mil.

“A multa não é pouca, então, você que está aí soltando pipa que pode levar a linha de cerol à morte de um ser humano fique ciente, a sua multa pode ser de R$ 1 mil até R$ 5 mil”, alertou o prefeito em live desta tarde.

