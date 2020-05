Operação Cerol: Fim de semana teve 64 pipas recolhidas na capital

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) deflagrou, no último sábado (16), novamente a Operação Cerol que tem o objetivo de coibir a prática do uso de cerol em Campo Grande, que é proibido por lei.

De acordo com informações da assessoria, as equipes percorreram todas as regiões da cidade quando 162 pessoas foram abordadas e orientadas, 67 pipas e 91 carretéis foram recolhidos.

A operação teve o empenho de 32 agentes da GCM. Na oportunidade a Guarda também efetuou ação de trânsito, quando 4 motocicletas e 1 carro foram removidos.

Durante a ação foram orientados seis estabelecimentos quanto as regras de distanciamento social. Não houve condução a delegacia.

