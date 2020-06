Criança morre ao ser atingido por linha de pipa com cerol

Lucas Vinicius Souza da Silva, 4 anos, morreu após ser atingido por uma linha de pipa com cerol, enquanto andava de bicicleta em frente de casa. O caso aconteceu neste final de semana, em Tiradentes (SP).

De acordo com o site “R7”, a tragédia ocorreu no último domingo (31), enquanto o pai do menino lava o carro na garagem de casa o menino estava andando de bicicleta, presente ganho no último aniversário.

A criança foi atingida por uma linha com cerol na região do pescoço, esse tipo de linha é feito com uma mistura de cola de sapateiro e vidro moído.

A criança foi levada às pressas para o Hospital Municipal Cidade Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o site, ele morreu por uma parada cardiorrespiratória causada pelo corte.

O caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil solicitou uma exame pericial ao IML.

