Após dizer que passar fome no Brasil é "uma grande mentira", Bolsonaro volta atrás

Rauster Campitelli, com informações do Uol

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) recuou no início da tarde de hoje a respeito da declaração que deu mais cedo. Ele afirmou que passar fome no Brasil é "uma grande mentira". Mais tarde, mudou o tom de sua afirmação e se irritou com o questionamento da imprensa.

"É um país aqui que a gente não sabe por que uma pequena parte passa fome e outros passam mal ainda", disse o presidente durante evento em que o Ministério da Cidadania celebrou o Dia Nacional do Futebol, em Brasília.

"Mas é inaceitável num país tão rico como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância... Até o semi-árido nordestino tem uma precipitação pluviométrica maior do que Israel", comentou.

Mais cedo, o presidente afirmou que o brasileiro não passa fome, mas se alimenta mal. "Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não".

Presidente se irritou com a imprensa

Ao ser questionado se estava voltando atrás em sua declaração dada pela manhã durante café com correspondentes internacionais, o presidente se irritou com a imprensa. "Ah, pelo amor de Deus. Se for para entrar em detalhe, em filigranas, eu vou embora. Não estou vendo nenhum magro aqui. Temos problemas alimentares no Brasil, temos. Não é culpa minha, vem de trás", disse Bolsonaro.

"O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento. Não são bolsas e programas assistencialistas. Nós temos que lutar nesse sentido, nessa linha para dar dignidade ao homem e à mulher brasileira", afirmou o presidente.

Mais cedo, o presidente já havia associado fome à forma física. "Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", disse no café.

