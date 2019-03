Bandidos explodem caixas eletrônicos de hotel de luxo

Quatro homens explodiram três caixas eletrônicos do hotel de luxo Golden Tulip na madrugada desta quinta-feira (28), em Brasília. Os caixas ficam na garagem do hotel e para chegar ao local é necessário passar por uma guarita. Ainda não há informações sobre como os bandidos conseguiram entrar no hotel. O Golden Tulip é vizinho do Palácio da Alvorada, fica a 800 metros da residência oficial da Presidência da República e é conhecido por hospedar políticos e artistas.

De acordo com o Correio Braziliense, o assalto aconteceu por volta das 4h da manhã, um funcionário chegou a ser rendido pelos bandidos, que usaram luvas durante o crime. Três dos assaltantes também usavam capuz, um quarto homem deixou o rosto à mostra.

De acordo com o Major Cláudio Peres, os criminosos tinham conhecimento do local e fizeram uma reserva para entrar no hotel. A polícia acredita que os documentos apresentados na portaria eram falsos e o veículo estava com a placa clonada. Os criminosos utilizaram uma arma calibre 12, semelhante a um fuzil ou uma pistola adaptada.

Segundo relatos, os moradores se assustaram com a explosão e foram orientados a manter a calma e deixar as janelas abertas por causa da fumaça. Dois funcionários do hotel, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) por conta de ferimentos leves causados pela explosão.

Segundo a Polícia Civil, o veículo Honda City, utilizado pelos autores no crime, foi localizado abandonado no Setor Terminal Norte (STN), em frente à Secretaria de Agricultura.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros fizeram uma varredura para analisar se a explosão causou danos à estrutura do hotel. Policiais Civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Copartri) vão investigar o caso. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a identificar os assaltantes. Não há informações sobre a quantidade de dinheiro roubado.



