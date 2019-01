Imagens fortes - México já identificou dez, dos 68 restos mortais encontrados após explosão

Da redação com informações da Agência Brasil

Saiba Mais Internacional Explosão em gasoduto no México já tem confirmados 89 mortos e 51 feridos

Três dias depois da explosão no gasoduto no município de Tlahuelilpan, em Hidalgo, no México, o país contabiliza 91 mortos, 52 feridos atendidos em vários hospitais, além de 68 restos mortais, dos quais 10 foram identificados.

O governador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, disse que o esforço no momento se concentra em “salvar vidas”. Segundo ele, paralelamente a população deve apoiar a estratégia nacional contra o roubo de hidrocarbonetos.

De acordo com o governador, as famílias afetadas pela explosão estão recebendo suporte para dormir, alimentar-se, para apoio funeral e transporte.

A explosão ocorreu no sábado (19). A suspeita é que foi motivada pela perfuração do gasoduto. O furto de combustíveis no México se tornou um problema nacional. Na semana passada, o presidente da República concedeu entrevista coletiva, na qual detalhou um plano de governo para combater este tipo de crime.

Veja algumas imagens de momentos após a explosão:

Saiba Mais Internacional Explosão em gasoduto no México já tem confirmados 89 mortos e 51 feridos

Deixe seu Comentário

Leia Também