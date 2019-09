Bolsonaro passará por nova cirurgia na próxima semana

Sarah Chaves, com informações do G1

O presidente da república Jair Bolsonaro (PSL) passará por uma nova cirurgia, de médio porte, no próximo fim de semana em São Paulo, informou neste domingo (1º), o médico Antônio Luiz Macedo, que o operou da facada que sofreu em 2018 em Minas Gerais. A operação será no próximo domingo (8), no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, Zona Sul da capital paulista.

O presidente passou por avaliação com o cirurgião e com o cardiologista Leandro Echenique neste domingo no aeroporto de Congonhas, também na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com o cirurgião Macedo, surgiu uma "hérnia na incisão cirúrgica" no procedimento realizado em Bolsonaro anteriormente, realizada para tratar o ferimento da facada que o presidente sofreu dia 6 de setembro durante uma campanha política.

“Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro. Pelo que tudo indica curtirei uns 10 dias de férias com eles brevemente. Bom dia a todos", escreveu Bolsonaro em seu Facebook sobre a consulta que teve com os médicos

