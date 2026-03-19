Menu
Menu Busca quinta, 19 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Brasil

Bolsonaro segue sem previsÃ£o de alta

Ex-presidente apresentou melhoras, mas estÃ¡ em uma unidade de cuidados intermediÃ¡rios

19 marÃ§o 2026 - 10h50Sarah Chaves
Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro   (Mateus Bonomi/Reuters)

Internado desde sexta-feira (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue na UTI do hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. O boletim médico mais recente aponta melhora no quadro, com evolução nos pulmões e redução dos marcadores inflamatórios.

Atualmente, ele está em uma unidade de cuidados intermediários, considerada um estágio entre a UTI e o quarto. Apesar de ainda não haver prazo oficial para alta da unidade, a equipe médica avalia que o tratamento com antibióticos está na metade e, caso continue evoluindo, há possibilidade de transferência nos próximos dias.

Bolsonaro também realiza fisioterapia respiratória e motora como parte do tratamento. Ele foi internado após apresentar vômitos, calafrios e outros sintomas, sendo diagnosticado com infecção pulmonar bacteriana. O quadro chegou a piorar no sábado (14), com alterações renais e inflamatórias, mas apresentou melhora a partir dos dias seguintes, permitindo a mudança para a unidade semi-intensiva na segunda-feira (16).

Paralelamente ao tratamento, a defesa do ex-presidente aguarda decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre um novo pedido de prisão domiciliar. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses no caso da trama golpista.

Na terça-feira (17), os advogados voltaram a solicitar a medida, argumentando que não se trata de privilégio, mas de garantir condições adequadas de tratamento médico, com acompanhamento contínuo e acesso rápido a atendimento em caso de emergência. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também reforçou o pedido em reunião com o ministro, que informou que irá analisar o caso sem prazo definido.

Segundo a defesa, o quadro de saúde exige atenção e a permanência em custódia pode representar risco progressivo ao ex-presidente.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Organizações criminosas exploram dados de processos para aplicar golpe do falso advogado
JustiÃ§a
OrganizaÃ§Ãµes criminosas exploram dados de processos para aplicar golpe do falso advogado
Ex-presidente, Jair Bolsonaro
Brasil
Jair Bolsonaro apresenta melhora e pode deixar UTI nos prÃ³ximos dias
Mortalidade infantil diminuiu no país
Brasil
Brasil tem menor taxa de mortalidade infantil em 34 anos, diz Unicef
ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos
Brasil
Governo pode enviar projeto contra escala 6x1 com urgÃªncia se Congresso 'enrolar' a pauta
Acordo Mercosul-União Europeia
Brasil
Acordo entre Mercosul e UniÃ£o Europeia serÃ¡ promulgado nesta terÃ§a-feira
Receita encurta prazo para entregar declaração do IRPF 2026
Brasil
Receita encurta prazo para entregar declaraÃ§Ã£o do IRPF 2026
Imagem ilustrativa
Brasil
Homem Ã© preso apÃ³s queimar filho de 6 anos com mingau quente
Andreia era médica e teve carro confundido com de assaltantes
Brasil
MÃ©dica Ã© morta a tiros por policiais militares em abordagem no Rio
Foto: Reprodução
Brasil
Medida ProvisÃ³ria para renovaÃ§Ã£o automÃ¡tica de CNH Ã© prorrogada
Ex-presidente, Jair Bolsonaro
Brasil
Defesa de Bolsonaro espera novo laudo mÃ©dico para pedir domiciliar

Mais Lidas

Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande
Prisão foi feita pela DHPP
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por atirar 13 vezes contra casal em Campo Grande