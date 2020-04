Brasil registra 105 novas mortes e chega a 1.328, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (13) o mais recente balanço sobre o novo coronavírus (Covid-19) apontou que Brasil registrou 105 novas morte em 24horas. Com esses números, pais chegou a 1.328 vítima fatais da doença e 23.430 casos confirmados, eram 22.169 no domingo (12), um aumento de 6%

Em Mato Grosso do Sul, o total de casos confirmados subiu para 113 em Mato Grosso do Sul, com 4 mortes confirmadas, sendo duas em Batayporã e duas, em Campo Grande.

Os principais dados são:

1.328 mortes, eram 1.223 no domingo, um aumento de 9%

23.430 casos confirmados, eram 22.169 no domingo, um aumento de 6%

Em sete dias, total de mortes no Brasil aumentou 99%

São Paulo tem 608 mortes e 8.895 casos confirmados

36% das mortes ocorreram em pessoas com menos de 60 anos

35% das mortes ocorreram em pessoas sem doenças pré-existentes (como cardiopatias ou diabetes)

