Brasil registra 206 mortos e 5.933 casos do coronavírus, segundo secretarias

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 12h50 desta quarta-feira (1°), 5.933 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, com 206 mortes. O Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte pela doença nesta terça-feira (31), uma idosa de 64 anos de Batayporã.

Segundo a Secretaria de Estado e Saúde, o estado confirmou 48 casos. O governo de Pernambuco registrou mais duas mortes, Minas Gerais contabilizou o terceiro morto pela doença e, na noite de terça-feira (31), um homem de 23 anos morreu infectado pelo coronavírus no Rio Grande do Norte. Ele é a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil até o momento. A maior parte das mortes foi registrada em São Paulo, com 136 vítimas, e no Rio de Janeiro, com 23.

O Ministério da Saúde atualizou seus números nesta terça-feira (31), informando que o Brasil tem 201 mortes e 5.717 casos confirmados de coronavírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também