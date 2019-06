Comunidade espírita defende a criação do Dia Nacional do Espiritismo

No Senado, representantes da comunidade espírita defenderam, nesta terça-feira (11), o reconhecimento do dia 18 de abril como o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil. De acordo o IBGE, o país tem pelo menos 4 milhões de espíritas, mas os simpatizantes acreditam que esse número chegue a 40 milhões.

A data escolhida pelos espíritas remete ao lançamento de O Livro dos Espíritos (na língua francesa, Le Livre des Esprits) em Paris, no ano de 1857. O debate foi presidido pelo senador Eduardo Girão (Pode-CE), que lembrou que a ideia não é criar um feriado, mas apenas ter um dia para debater as ideias do espiritismo.

Representante da Comunhão Espírita de Brasília, Jefferson Rodrigues Bellomo explicou que o dia é importante por três motivos: reconhecer o espiritismo como parte da cultura brasileira, valorizar a ação social promovida por grupos espíritas e reduzir o preconceito.

A compreensão sobre os princípios que regem o espiritismo também foi a justificativa de Paulo Maia Costa, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, para defender a ideia do Dia do Espiritismo. Ele comentou que muitas pessoas têm uma noção errada do que é o espiritismo e sintetizou os fundamentos da doutrina. “Nós temos o mesmo Deus; cremos que a alma não perece, é imortal; cremos que Deus é bom; cremos na pluralidade da vida, e não numa condenação ao fogo eterno. Não somos inocentes de pensar que estamos sozinhos no universo e que haveria vida apenas no globo terrestre. Há vida em outros planos e comunicabilidade com os espíritos”, sintetizou.

Diretor da Federação Espírita Brasileira, João Pinto Rabelo afirmou que a data pode ajudar a divulgar melhor a doutrina e a vinda de Jesus. “O espiritismo trabalha no silêncio, faz curas no espírito das pessoas, faz milagres imensos, cura as feridas da alma, reconstrói o homem na busca de uma nova fase que a humanidade vai viver e é disso o que as pessoas precisam”, afirmou.

Os participantes da audiência avaliaram como positivo o alcance de filmes que têm difundido os ideais espíritas. De acordo com Bellomo, a obra "Bezerra de Menezes — o diário de um espírito" teve mais de 500 mil espectadores no cinema. "Nosso Lar", sobre Chico Xavier, teve quase 4 milhões, e "Kardec", lançado em maio, já teve mais de 650 mil espectadores nas salas brasileiras.

