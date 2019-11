“Democratização do acesso ao cinema no Brasil”, é o tema da redação do Enem este ano

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou neste domingo (3) o tema da Redação do Enem 2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Em 2018 o tema foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”.

O texto deve ser dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, e ser desenvolvido a partir da situação-problema e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. É a terceira vez que a redação é aplicada no primeiro dia. Além da redação os participantes também farão provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias, que somam 90 questões de múltipla escolha.

As provas começaram às 13h30 e os participantes terão 5 horas de 30 minutos para resolvê-las. Aqueles com direito a tempo adicional e que solicitaram o recurso durante a inscrição terão uma hora a mais. Deficientes auditivos e surdos que optaram fazer a Videoprova Traduzida em Libras, terão duas horas a mais de prova.

É a terceira vez que o Enem é aplicado em dois domingos consecutivos e que as áreas de conhecimento são divididas dessa forma.

