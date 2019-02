Diretor do Flamengo presta depoimento

O diretor financeiro do Clube do Flamengo, Márcio Garotti, prestou depoimento durante mais de três horas nesta sexta-feira (15) na 42ª Delegacia de Polícia, na zona oeste do Rio de Janeiro, sobre o incêndio que deixou dez atletas mortos e três feridos no alojamento do Centro de Treinamento do clube, o Ninho do Urubu, na sexta-feira (8). A delegacia é a responsável pelas investigações, que estão sob sigilo.

Ao deixar o local, o diretor financeiro foi indagado por jornalistas se havia informações sobre qualquer "gambiarra" na instalação do ar-condicionado do alojamento. "Não que tenha o nosso conhecimento", disse Garotti.

Em entrevista, um dos sobreviventes do desastre disse que havia uma espécie de "gambiarra" no aparelho. Por volta das 15h, representantes da empresa Novo Horizonte Jacarepaguá (NHJ do Brasil) chegaram à delegacia para serem ouvidos. A empresa fabricou os contêineres em que foi instalado o alojamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também