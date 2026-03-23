Duas crianÃ§as sÃ£o encontradas mortas dentro de carro em SP

A Polícia Civil investiga a morte de duas crianças, de 4 e 6 anos, encontradas sem vida dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira (23), em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O veículo estava em um terreno na Rua Sílvia Dias. Segundo a Polícia Militar, os corpos apresentavam sinais de agressão e já estavam rígidos, o que indica que as mortes ocorreram horas antes.

A ocorrência foi registrada após moradores acionarem a polícia ao encontrar as vítimas. O Samu foi chamado, mas ao chegar ao local solicitou apoio policial, já que a área é considerada de risco.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos. O caso segue em investigação.

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