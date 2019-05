Elisa Cleia, da Sedhast, é reeleita presidente de fórum nacional

A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, foi reeleita para a presidência do Fórum Nacional de Secretários (as) de Estado da Assistência Social (Fonseas), em reunião realizada em Brasília (DF) na última semana, com representantes dos 26 estados e o Distrito Federal.



O Fonseas é uma instância de articulação política das secretarias estaduais de Assistência Social ou congêneres, e que tem dentre seus objetivos fortalecer a participação dos estados e do Distrito Federal na definição e implementação da política de assistência social, como política pública estatal na perspectiva de garantia dos direitos dos seus usuários.



“Permanecer por mais esse período de um ano à frente do Fonseas é um grande desafio, mas que ao lado de nossa diretoria e demais colegas secretários vamos buscar enfrentar, tratando das pautas pertinentes à assistência social junto aos órgãos conexos”, pontuou Elisa Cleia.



Na oportunidade também foram tratadas pautas como a representação do Fonseas em eventos e demais pautas de interesse dos estados.

