ETs ou imaginação fértil? Turistas filmam 'seres estranhos' na Ilha do Mel; assista

A aparição de dois seres estranhos, com cerca de 3 metros de altura, fez a Ilha do Mel, localizada no Paraná, se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais durante o sábado (6). Alguns internautas chegaram a brincar dizendo que eram extraterrestes, que estavam marcando presença no verão brasileiro.

Como de costume em qualquer possível aparição alienígena, as imagens de baixa resolução pipocaram na internet. O JD1 pesquisou em outros locais, para tentar encontrar explicações sobre o caso, achando apenas mais imagens ruins com os mesmos textos: “Dois supostos seres foram vistos observando uma montanha na Ilha do Mel/Paraná. Enquanto um fica parado o outro se desloca morro abaixo. Além dos comentários, é possível notar que o deslocamento e aparência são pouco convencionais se comparados a de um ser humano”, diz uma das publicações.

Apesar disso, muitas pessoas acreditaram no que viam. “Eu ainda tô chocada com aqueles vídeos dos ETs na Ilha do Mel, seria o Brasil o primeiro país a receber nossos irmãos intergalácticos?”, questionou um perfil.

Para tentar desvendar o mistério, a dona do vídeo resolveu se pronunciar. Sara Dalete diz ser a pessoa responsável pelas imagens, gravadas no seu celular no dia 30 de dezembro. Ela contou que estava com a família na ilha, mas que são de Brasília. Durante um passeio, eles olharam para a pedra e viram os seres.

Sara relata que, de onde estavam, não era possível ir até onde a criatura estava, nem dava para tentar se comunicar. Mas os seres se moviam de modo muito rápido, o que seria estranho para o local, que, segundo relatado por pessoas que estavam próximas a ela, nem possuía uma trilha.

Até mesmo o Governo do Paraná entrou na brincadeira e escreveu em uma rede social: “O Verão Maior é de outro planeta! Até seres estranhos vieram aproveitar o nosso litoral”.

Assista as imagens:

