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Governo antecipa abono de aposentados e pensionistas para 2026

O pagamento serÃ¡ feito em duas parcelas, nos meses de abril e maio deste ano

20 marÃ§o 2026 - 09h24Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: ReproduÃ§Ã£o  

O Governo Federal antecipou o pagamento do abono salarial de 2026 para aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. A medida foi oficializada por decreto publicado na quinta-feira (19) no Diário Oficial da União.

Com a decisão, o valor será pago ainda neste ano, em duas parcelas. A primeira, equivalente a 50% do benefício, será depositada junto com o pagamento de abril. Já a segunda parte sai em maio, com o valor restante.

Têm direito ao abono pessoas que receberam, ao longo do ano passado, benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Segundo o governo, a antecipação deve colocar cerca de R$ 78,2 bilhões em circulação na economia, somando as duas parcelas. A ideia é reforçar a renda dos beneficiários e ajudar nas despesas do dia a dia.

O decreto também prevê que, em casos de interrupção do benefício antes do fim de 2026, o valor do abono será pago de forma proporcional ao período em que a pessoa recebeu o benefício.

A expectativa é que o pagamento antecipado ajude a melhorar a situação financeira de aposentados e pensionistas, além de movimentar a economia.

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