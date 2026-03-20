Governo antecipa abono de aposentados e pensionistas para 2026

O Governo Federal antecipou o pagamento do abono salarial de 2026 para aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. A medida foi oficializada por decreto publicado na quinta-feira (19) no Diário Oficial da União.

Com a decisão, o valor será pago ainda neste ano, em duas parcelas. A primeira, equivalente a 50% do benefício, será depositada junto com o pagamento de abril. Já a segunda parte sai em maio, com o valor restante.

Têm direito ao abono pessoas que receberam, ao longo do ano passado, benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Segundo o governo, a antecipação deve colocar cerca de R$ 78,2 bilhões em circulação na economia, somando as duas parcelas. A ideia é reforçar a renda dos beneficiários e ajudar nas despesas do dia a dia.

O decreto também prevê que, em casos de interrupção do benefício antes do fim de 2026, o valor do abono será pago de forma proporcional ao período em que a pessoa recebeu o benefício.

A expectativa é que o pagamento antecipado ajude a melhorar a situação financeira de aposentados e pensionistas, além de movimentar a economia.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m