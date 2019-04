Homem tenta salvar móveis de enchente e morre eletrocutado

Leandro Ramos Pereira, 40 anos, morreu após ser eletrocutado tentando salvar os móveis da residência durante a enchente que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Ele morava sozinho em Santa Cruz, na zona oeste, um dos bairros mais atingidos pelo temporal que caiu na noite de segunda-feira (8).

Segundo o site Extra Online,a vítima chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento Cesarão, mas, chegou morto ao local.

Ricardo Sodré, primo de Leandro, conta que ele estava limpando o ralo da casa quando recebeu a descarga elétrica. No momento do acidente, ele contava com a ajuda da namorada e da cunhada, que também levaram o choque, mas, passam bem.

A vítima ainda conseguiu dar dois passos e auxiliar a cunhada que também fora eletrocutada. Depois disso ele caiu na água perdendo os sentidos.

“A casa dele estava inundada e ele estava tentando salvar as coisas. Aqui na região está tudo alagado”, contou Sodré.

A família enfrentou dificuldade para enterrar Leandro, devido o sistema policial permanecer fora do ar por diversas horas e a lentidão do Instituto Médico Legal que chegou a ter queda de energia.

