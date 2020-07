Instrutor e aluno estavam em helicóptero que caiu nesta tarde

Joilson Francelino, com G1

Duas pessoas estavam no helicóptero que caiu, nesta tarde, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A aeronave é do modelo Robinson 22 de uma escola de aviação civil.

As vítimas, um instrutor e um aluno, conseguiram sair da aeronave e foram resgatados por ocupantes de uma lancha, que passavam pelo local no momento do acidente.

O acidente aconteceu próximo ao Museu do Amanhã. Informações apontam que o instrutor e aluno receberam os primeiros socorros e não precisaram de atendimento em hospital.

