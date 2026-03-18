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Jair Bolsonaro apresenta melhora e pode deixar UTI nos próximos dias

Ex-presidente está sob monitoramento para o risco de fibrose nos pulmões

18 março 2026 - 13h13Sarah Chaves, com Folhapress
Ex-presidente, Jair BolsonaroEx-presidente, Jair Bolsonaro   (Reprodução/ Redes Sociais)

Aos 70 anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, internado com broncopneumonia, apresentou melhora nos dois pulmões, mesmo sem previsão de alta, existe a possibilidade de ele deixar a UTI até o final da semana, segundo informou o médico Brasil Caiado nesta quarta-feira (18).

Segundo Caiado, a expectativa é que, se o tratamento ocorrer como esperado, que Bolsonaro possa ser transferido para o quarto nos próximos dias.
Um terceiro antibótico e um novo remédio para o quadro de soluços foram introduzidos no tratamento do ex-presidente.

O médico também afirmou que a equipe monitora um possível risco de fibrose nos pulmões do ex-presidente, que está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta (13).

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