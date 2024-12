JD1TV: "Procedimento foi um sucesso", diz médico de Lula

O médico Roberto Kalil Filho da equipe que cuida do presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou na manhã desta quinta-feira (12), que o procedimento de "embolização das artérias meníngeas" foi um sucesso.

Lula está internado desde a noite de segunda-feira (9), o procedimento desta quinta-feira é uma "complementação" da cirurgia de emergência realizada em Lula para drenar um hematoma no cérebro na terça-feira (10).

Ainda conforme o médico, o presidente está "acordado e falando".