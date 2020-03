João Dória é ameaçado de morte após discutir com Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi ameaçado de morte, nesta quinta-feira (26), depois que discutiu com o presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), sobre a ações da crise causada pela pandemia do coronavírus.

Segundo pessoas ligadas a Dória, as ameaças partiram da rede bolsonarista articulado pelo gabinete do ódio conduzido pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro.

O governador de São Paulo fez um boletim de ocorrência na madrugada desta sexta-feira (27) onde ele aciona a Polícia Civil “em razão de fatos ocorridos na data de hoje e consistentes em ameaças e injurias". Após o registro da denúncia a Polícia Militar cerceou a casa do governador.

Conforme o registro da denúncia, as ameaças foram feitas pelo celular e davam conta de atos a serem realizados em frente a sua casa. Pessoas ligadas a Doria afirmam que as ameaças pretende prejudicar a liderança do governador durante a crise causada pela covid-19. Além dos ataques recebidos nas redes sociais, João Doria recebeu ameaças de morte no celular pessoal.

A assessoria de imprensa de Doria informou que a Polícia Civil investiga o caso e o governador colabora com a investigação.

