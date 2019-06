Lula já pode ir para o semiaberto, diz MPF

Joilson Francelino, com informações do Uol

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já pode ir para o regime semiaberto, segundo o parecer do Ministério Público Federal (MPF), enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No documento assinado pela subprocuradora-geral da República, Áurea Lustosa Pierre, o MPF também se posiciona a favor da redução da multa de R$ 16 milhões para R$ 2,4 milhões, definida em abril, no processo do tríplex de Guarujá.

O parecer trata-se de uma avaliação do MPF, que será julgada pelo STJ, sem data definida, por isso não significa acesso imediato ao regime semiaberto.

Segundo o portal Uol, o documento foi recebido pelo STJ no dia 29 de maio e aguarda análise do ministro relator, Felix Fisher.

