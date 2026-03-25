Menu
Menu Busca quarta, 25 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Brasil

Lula sanciona Lei AntifacÃ§Ã£o e endurece regras contra crime organizado

A norma ainda amplia o alcance do bloqueio de bens, permitindo a apreensÃ£o de patrimÃ´nio, direitos e valores

25 marÃ§o 2026 - 10h10Sarah Chaves, com AgÃªncia Brasil
Presidente Lula sancionou a Lei AntifacçãoPresidenteÂ LulaÂ sancionou a Lei AntifacÃ§Ã£o   (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula sancionou na terça-feira (24) a Lei Antifacção, que amplia penas para participação em organizações criminosas e milícias, além de criar mecanismos mais rígidos para apreensão de bens ligados ao crime.

A nova legislação considera facção criminosa qualquer grupo de três ou mais pessoas que use violência, ameaça ou coação para controlar territórios, intimidar populações ou autoridades, ou atacar serviços e estruturas essenciais.

Entre as principais mudanças, está o endurecimento no cumprimento de pena. Líderes dessas organizações terão restrições maiores para progressão de regime, podendo cumprir até 85% da pena em regime fechado, além de perderem benefícios como anistia, indulto, fiança e liberdade condicional. Também passam a cumprir pena ou prisão preventiva em presídios de segurança máxima.

A lei ainda amplia o alcance do bloqueio de bens, permitindo a apreensão de patrimônio, direitos e valores, inclusive ativos digitais e participações societárias, com possibilidade de perda mesmo sem condenação criminal, por meio de ação civil.

Outro ponto é a criação do Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas, que vai integrar informações de estados e órgãos de controle para fortalecer o combate ao crime organizado.

Na área social, a norma proíbe o pagamento de auxílio-reclusão a dependentes de presos ligados a organizações criminosas, milícias ou grupos paramilitares. O benefício, hoje equivalente a um salário mínimo, é destinado a dependentes de segurados de baixa renda do INSS.

Durante a sanção, Lula defendeu o endurecimento das regras e afirmou que a medida busca atingir lideranças do crime organizado. "É preciso que, quando a polícia prenda com provas concretas, o cidadão não seja dono da própria pena", disse.

O texto sancionado também define que recursos de investigações conduzidas pelas polícias civis estaduais serão destinados ao Fundo Estadual de Segurança Pública, enquanto investigações da PF irão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Em caso de investigações conjuntas, a divisão dos recursos será igualitária entre os envolvidos.

O que foi vetado

O presidente vetou o trecho que previa a retirada do direito de voto de presos provisórios associados a organizações criminosas.

A decisão foi tomada sob o argumento de inconstitucionalidade, já que a Constituição garante o direito ao voto para pessoas que ainda não tenham condenação definitiva.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Jair Bolsonaro
Brasil
Alta de Bolsonaro estÃ¡ prevista para sexta-feira, diz mÃ©dico
Rafael Góis, CEO e Sócio do Grupo Fictor
Brasil
OperaÃ§Ã£o da PF contra fraudes de R$ 500 milhÃµes na Caixa tem CEO da Fictor entre os alvos
Correios mudaram escala de serviço
Brasil
Em reestruturaÃ§Ã£o, Correios anunciam escala 12x36 em alguns setores
Intuito também é evitar greve dos caminhoneiros
Brasil
Governo quer flexibilizar descanso de caminhoneiros na volta para casa
Medicamentos poderão ser vendidos em supermercados
Brasil
FarmÃ¡cias dentro de supermercados sÃ£o liberadas no Brasil
Foto: Reprodução
Brasil
AuxÃ­lio-doenÃ§a poderÃ¡ ser liberado sem perÃ­cia presencial
Ministro André Mendonça
Brasil
MendonÃ§a determina prorrogaÃ§Ã£o da CMPI do INSS no Congresso
Imagem de agentes da Polícia Federal
PolÃ­cia
InvestigaÃ§Ã£o da PolÃ­cia Federal mira esquema eleitoral com indÃ­cios de 'rachadinha' no RJ
Foto: Fábio Rogério
Brasil
Lei autoriza farmÃ¡cias dentro de supermercados em todo o paÃ­s
Governador integra abertura do evento - Foto: JD1
PolÃ­tica
Governador destaca impacto econÃ´mico e cientÃ­fico da COP15 em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
PolÃ­cia
ApÃ³s assassinato, Bernal passarÃ¡ a noite no PresÃ­dio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho