Mamonas Assassinas: jaqueta sobre caixão de Dinho é encontrada intacta

Uma jaqueta utilizada pela equipe dos Mamonas Assassinas foi encontrada intacta sobre o caixão do cantor Dinho durante o procedimento de exumação realizado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A informação foi divulgada em nota de esclarecimento publicada nas redes sociais oficiais da banda na quarta-feira (25) e confirmada ao g1 pelo CEO do grupo, Jorge Santana.

Segundo Jorge, a peça havia sido colocada sobre o caixão do vocalista no dia do enterro. Após ser localizada, passou a ficar sob a guarda do cemitério. Ainda será definida a possibilidade de o item integrar o memorial em homenagem ao grupo.

Exumação e memorial

Trinta anos após a tragédia, foi anunciado que os corpos de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli seriam exumados para que parte das cinzas fosse utilizada como adubo no Jardim BioParque Memorial.

O espaço receberá cinco árvores, cada uma representando um integrante, em um gesto simbólico de “renovação e eternidade”, informou Jorge Santana. O memorial será aberto à visitação dos fãs sem qualquer custo. Ainda não há data divulgada para inauguração.

Mesmo com a exumação, os túmulos serão mantidos para visitação de fãs e familiares.

Relembre a tragédia

Os músicos morreram no dia 2 de março de 1996 em um acidente de avião na Serra da Cantareira, Zona Norte da capital paulista.

"O intuito é, sempre foi e sempre será perpetuar a memória e proporcionar aos fãs de hoje e das futuras gerações um espaço que conte a história de alegria, garra e determinação dos nossos meninos", diz a nota divulgada no perfil da banda.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também