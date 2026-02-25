Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Brasil

Mamonas Assassinas: jaqueta sobre caixão de Dinho é encontrada intacta

Peça havia sido colocada sobre o caixão do vocalista e foi localizada durante procedimento no Cemitério Primaveras, em Guarulhos

25 fevereiro 2026 - 18h24Gabrielly Gonzalez, com g1

Uma jaqueta utilizada pela equipe dos Mamonas Assassinas foi encontrada intacta sobre o caixão do cantor Dinho durante o procedimento de exumação realizado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A informação foi divulgada em nota de esclarecimento publicada nas redes sociais oficiais da banda na quarta-feira (25) e confirmada ao g1 pelo CEO do grupo, Jorge Santana.

Segundo Jorge, a peça havia sido colocada sobre o caixão do vocalista no dia do enterro. Após ser localizada, passou a ficar sob a guarda do cemitério. Ainda será definida a possibilidade de o item integrar o memorial em homenagem ao grupo.

Exumação e memorial

Trinta anos após a tragédia, foi anunciado que os corpos de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli seriam exumados para que parte das cinzas fosse utilizada como adubo no Jardim BioParque Memorial.

O espaço receberá cinco árvores, cada uma representando um integrante, em um gesto simbólico de “renovação e eternidade”, informou Jorge Santana. O memorial será aberto à visitação dos fãs sem qualquer custo. Ainda não há data divulgada para inauguração.

Mesmo com a exumação, os túmulos serão mantidos para visitação de fãs e familiares.

Relembre a tragédia

Os músicos morreram no dia 2 de março de 1996 em um acidente de avião na Serra da Cantareira, Zona Norte da capital paulista.

"O intuito é, sempre foi e sempre será perpetuar a memória e proporcionar aos fãs de hoje e das futuras gerações um espaço que conte a história de alegria, garra e determinação dos nossos meninos", diz a nota divulgada no perfil da banda.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O foco é a redução da mortalidade de animais domésticos
Brasil
Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
Deputado Marcos Pereira
Brasil
Acordo Mercosul-UE deve ser votado em Plenário nesta quarta (25), avisa relator
Ministro do Alexandre de Moraes
Brasil
Servidor do Serpro é alvo de operação por vazamento de dados do STF
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Pantanal sofreu com as queimadas criminosas
Meio Ambiente
País tem menor área queimada para janeiro dos dois últimos anos
Cidade mineira foi bastante afetada pelas chuvas
Brasil
Com 22 mortes, Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
Senador Nelsinho Trad, vice-presidente, e deputado Arlindo Chinaglia, presidente da representação
Brasil
Parlasul aprova relatório sobre acordo Mercosul-UE
FIES
Brasil
Prazo para complementar inscrição do Fies 2026 termina amanhã
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande