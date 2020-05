Mandetta diz que números são muito preocupantes

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ao JD1 Notícias que os números desta terça-feira (19), que mostram 1179 mortes “são muito preocupantes”.

Para Mandetta, nota-se uma “evolução semanal de patamar”. “Eram 200, depois 500, 700, 800 e, agora, passamos de mil”, disse. Os números, quando lidos por semana, mostram que a cada período desses, a curva sobe.

Henrique Mandetta, disse que as estatísticas precisam ser vistas melhor, mas chamou a atenção para os números “ruins” de Rio e São Paulo hoje. “São as duas maiores cidades do país, isso é sério”, disse ao alertar a importância de observar os números dos próximos dias.

