Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

Mega-Sena acumulou pela quinta vez e pode pagar um prêmio estimado em R$ 75 milhões neste sábado (27) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2321, que será realizado a partir das 19h (MS), em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até as 18h (MS) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

