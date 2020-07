“Pai, você vai fazer muita falta”, diz filho de piloto morto em acidente

Paulo Henrique, filho do piloto Paulo Magalhães Pereira, 48 anos, lamentou a morte do pai que morreu, na quarta-feira (8), após a queda de uma aeronave, em Santana, Zona Norte de São Paulo.

"Vai com Deus. Pai, você vai fazer muita falta. Tudo o que você me ensinou, tudo o que a gente passou. O aperto no coração fica, mas a vida anda e eu vou te orgulhar como sempre quis te orgulhar, vou sentir a sua falta. Te amo, parça.", escreveu o filho do piloto nas redes sociais.

O corpo do piloto foi retirado das ferragens quase 4h depois da queda do avião e foi encaminhado ao IML Central. Paulo pilotava o avião bimotor prefixo PR-OFI, da fabricante Beech Aircraft, modelo BE-58, que caiu por volta das 18 horas ao lado da ciclovia que atravessa a avenida Braz Leme, na altura do número 1.300.

Segundo informações, não havia mais passageiros na aeronave. O avião decolou de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, com destino ao aeroporto de Campo de Marte, localizado em Santana, na zona norte.

De acordo com testemunhas, o avião perdeu altitude, tentou arremeter, mas logo em seguida despencou e por pouco não atingiu os carros e pessoas que caminhavam e andavam de bicicleta na ciclovia.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local do acidente. O fogo na aeronave foi apagado meia hora depois.

De acordo com o registro junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a documentação do avião está regular, e o dono da aeronave tem autorização para realizar serviços aéreos privados, que não incluem operação de táxi aéreo.

