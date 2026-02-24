Parlasul aprova relatório sobre acordo Mercosul-UE

A proposta de criação de uma zona de livre comércio entre Mercosul e União Europeia avançou no Congresso Nacional nesta terça-feira (24), com a aprovação unânime do relatório na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul).

O senador Nelsinho Trad (PSD) avaliou que o tratado pode abrir uma nova fase de integração econômica e defendeu acompanhamento técnico durante a tramitação. “É uma oportunidade positiva e precisamos mitigar eventuais problemas ao longo do processo no Congresso”, declarou, ao anunciar a criação de um grupo de trabalho e a realização de audiências públicas.

A análise havia sido suspensa no dia 10 de fevereiro após pedido de vista. Agora, o texto segue para votação no Plenário da Câmara dos Deputados e, depois, no Senado. O acordo foi enviado ao Congresso pelo Executivo por meio da MSC 93/2026.

Relator da matéria, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) afirmou que o tratado prevê redução gradual de tarifas, proteção a setores sensíveis e mecanismos para resolver conflitos comerciais. Segundo ele, o acordo cria um mercado integrado com cerca de 718 milhões de pessoas. “De fato nós estamos tratando aqui de uma pauta que abre uma imensa janela de oportunidades, esse acordo expressa exatamente uma visão multilateral de mundo”, declarou.

O senador Humberto Costa (PT-PE) destacou que a medida pode ampliar mercados e aumentar a competitividade da indústria brasileira. “Nós estamos hoje tomando uma decisão extremamente importante. A transição para que tenhamos impostos zerados permite que o país se adapte e dispute em igualdade com produtos da União Europeia”, disse.

