Praça dos Três Poderes terá reforço na segurança após homem-bomba

Após o atentado na Praça dos Três Poderes ocorrido na última quarta-feira (13), mudanças nos arredores dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso e do Planalto serão visíveis.

O patrulhamento na região central de Brasília foi reforçado e todo o local passou por uma varredura completa com equipes antibomba. Na quinta-feira (14), o STF voltou a ser cercado por grades, uma medida que havia sido adotada após os atos de 8 de janeiro e retirada em fevereiro de 2024.

Além disso, o Distrito Federal criará uma divisão antiterrorismo para atuar na prevenção de ataques como o de quarta-feira. Segundo o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, o setor fará parte da Divisão de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) também ativou o Plano Escudo, que permite a atuação do Exército nos palácios do Planalto, da Alvorada, do Jaburu e da Granja do Torto, sem uma operação formal de Garantia da Lei e da Ordem.

O que aconteceu

Na noite de quarta, duas fortes explosões foram registradas nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF). No local, foi encontrado o corpo de um homem, que mais tarde foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, o Tiü da França, ex-candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) em Santa Catarina em 2020.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) também confirmou a explosão de um carro, pertencente a Francisco, no Anexo 4 da Câmara dos Deputados.

Segundo as informações preliminares, Francisco Wanderley já tinha passagem pela polícia e foi preso em dezembro de 2012.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também