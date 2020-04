Rappi disponibiliza entrega gratuita de um mês para idosos

Flávio Veras, com informações do site B9

A Rappi passa a oferecer para a população acima dos 65 anos um mês de assinatura gratuita do Rappi Prime, clube de benefícios do app que, entre outras vantagens, oferece frete gratuito para compras acima de R$ 30,00.

A iniciativa tem como intenção incentivar ainda mais as pessoas, especialmente aquelas pertencentes ao grupo de risco, a ficarem em casa, de acordo com as recomendações dos órgãos oficiais de saúde, e evitarem, inclusive, a ida a supermercados, farmácias ou buscarem refeições.

Ainda, de forma educativa, a empresa desenvolveu a campanha #PeçaParaOsAvós, que conta com tutoriais em vídeo compartilhados nas redes sociais ou via push e avisos dentro do app – além de um pdf para ser compartilhado via WhatsApp.

Os materiais são voltados tanto para que as famílias peçam para os mais idosos (para isso, basta que incluam os endereços de destino em seus próprios cadastros) e também ensinem os mais velhos a usar o aplicativo e fazer pedidos, com segurança.

Deixe seu Comentário

Leia Também