Revoltante – Vídeo mostra mãe dando à luz em calçada de hospital

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mãe dando a luz a seu filho em uma calçada e o recém nascido chorando no chão. O caso, segundo apurado pelo JD1 Notícias, teria acontecido no domingo (17), em frente ao Hospital da Ordem, em Belém, no Pará.

Relatos à mídia local apontam que a jovem que não teve a identidade revelada não recebeu atendimento na unidade hospitalar, não resistiu e teve a criança na calçada. O hospital teria negligenciado o atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde apura as responsabilidades do caso.

Caso sejam detectadas as irregularidades, a Prefeitura anunciou que medidas podem ser tomadas em relação ao contrato do município com a instituição particular, que mantém atendimento público pelo Sistema Único de Saúde.

