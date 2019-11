Vídeo - "Velho do PCC" morre em confronto com a polícia

Antonio Julio da Silva, 54 anos, conhecido como “velho do PCC” morreu na tarde de domingo (17), em confronto com a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Fazenda Progresso, onde ele estava escondido, localizada na estrada do Distrito do Taboco, em Corguinho, no Mato Grosso do Sul.

“Velho do PCC” ou “Andorinha” era da quadrilha do Chapéu, onde os integrantes efetuavam delitos de chapéu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia chegou através de denúncia anônima até o local onde o criminoso estava escondido com outro comparsa, e assim que Antonio Julio viu as viaturas começou a efetuar disparos contra a guarnição.

O Batalhão iniciou então a repressão dos disparos contra Antonio que foi atingido e caiu ao chão sendo rapidamente desarmado pelos policias. O outro meliante fugiu pelo matagal da fazenda e não foi encontrado.

A guarnição realizou o socorro do autor alvejado até a Unidade de Saúde do Município de Rochedo, onde chegou com vida conforme laudo emitido pela Médica Plantonista, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, na Delegacia de Polícia de Corguinho (MS):

Assista agora Antonio durante um assalto:

